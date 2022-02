Pechino 2022 | salto con gli sci | trampolino normale maschile | Bresadola qualificato VIDEO

(Di sabato 5 febbraio 2022) Nel round di qualificazione della gara individualedaldicon gli sci ai Giochi Olimpici di, Giovannistacca il pass per la fase successiva. Il 20enne, unico azzurro in gara, chiude 21º su 53 e vola agevolmente alla gara in programma domani, domenica 6 febbraio. Di seguito, ildella prova dell’azzurro. SportFace.

Advertising

beppe_grillo : Grazie ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino, che si terranno da oggi fino al 20 febbraio, possiamo rilanciare in… - Eurosport_IT : ???? Pyeongchang, 2018 All'Ice Arena Yuzuru Hanyu reduce da un infortunio alla caviglia che aveva messo a rischio la… - Coninews : Una cerimonia semplice tra effetti speciali e tradizione. I Giochi di #Beijing2022 si aprono all’insegna della cult… - News24_it : Pechino: al via i Giochi invernali, sono 118 gli azzurri in gara - ANSA Nuova Europa - Fantaski_it : Pechino 2022: cancellata la terza prova cronometrata #fisalpine -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

In Italia torna per le staffette, le incomprensioni proseguono, "ma ora facciamo una tregua olimpica e pensiamo a". Milano - Cortina 2026? "Avrò 35 anni, però, sarebbe super chiudere con ...I Giochi sono appena iniziati ma il Covid, nel Paese da cui è partita l'epidemia, non dà tregua. Sono davvero tanti i casi di contagio al Coronavirus fra gli atleti diche già si trovano in Cina. Tra questi c'è il primo azzurro: Kevin Fischnaller. Lo slittinista altoatesino non prenderà parte oggi alle prime due manche della prova del singolo uomini (...Lo ha dichiarato a Casa Italia a Yanqing il Capo Missione e Segretario Generale del Coni, Carlo Mornati, ieri dietro la portabandiera azzurra nella sfilata inaugurale che ha dato il via alle Olimpiadi ...Pechino 2022, discesa maschile sci alpino domani in tv: orario e diretta streaming. by Sofia Cioli. Dominik Paris - Foto Pier Marco Tacca/Pentaphoto. Il programma, gli orari e la diretta tv della ...