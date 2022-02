Pechino 2022 | prima medaglia azzurra | Francesca Lollobrigida è argento nei 3000 metri pattinaggio di velocità

Advertising

beppe_grillo : Grazie ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino, che si terranno da oggi fino al 20 febbraio, possiamo rilanciare in… - Eurosport_IT : ???? Pyeongchang, 2018 All'Ice Arena Yuzuru Hanyu reduce da un infortunio alla caviglia che aveva messo a rischio la… - Agenzia_Ansa : Pechino: curling misto, l'Italia batte la Norvegia 11-8 - gelyldu : RT @Eurosport_IT: Francesca Lollobrigida è argento Olimpico, prima medaglia azzurra a Pechino 2022! ?????? Una gara che entrerà di forza nell… - dariodigennaro : RT @RaiPlay: ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? GRANDE FRANCESCA! Prima medaglia Azzurra a #Beijing2022: è di Francesca Lollobrigida nello #SpeedSkating… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

La Gazzetta dello Sport

... il gas russo verso l'Europa già a metà 2021 segnava un - 25% rispetto alle attese e a gennaio... rafforzando un'alleanza energetica connel mezzo dei rapporti tesi di Mosca con l'..., Lollobrigida medaglia: 'Molto orgogliosa, argento che vale oro' 'Non e' un oro ma e' come se lo fosse. E' davvero una soddisfazione dopo tutte le difficolta' passate gli anni scorsi, in ...“Sleepy Vladimir” sonnecchiava o forse fingeva: aveva chiuso gli occhi quando sarebbero comparsi alla sua vita la bandiera e gli atleti dell’Ucraina nel “Nido d’Uccello”, lo stadio di Pechino dove ..."Non è un oro ma è come se lo fosse. E' davvero una soddisfazione dopo tutte le difficoltà passate gli anni scorsi, in generale per l'Italia ma anche per me. Ma sono tutte difficoltà che hanno ...