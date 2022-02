Pechino 2022 | i risultati aggiornati giorno per giorno | tutte le medaglie assegnate

(Di sabato 5 febbraio 2022) L’attesa è finita. Venerdì 4 febbraio si accende il braciere olimpico, momento che darà il via ufficialmente alle Olimpiadi invernali di. Ma già da mercoledì 2 febbraio si comincia con le prime gare, l‘Italia sarà protagonista da giovedì 3 febbraio con il torneo di doppio misto di curling. Sportface.it vi terrà, notte e, su tutto quello che accade in Cina: dirette scritte,, parole dei protagonisti, programmi e tanto altro. Qui sotto potrete trovare iper, conleper non perdervi davvero nulla di questa edizione olimpica ...

beppe_grillo : Grazie ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino, che si terranno da oggi fino al 20 febbraio, possiamo rilanciare in… - Eurosport_IT : ???? Pyeongchang, 2018 All'Ice Arena Yuzuru Hanyu reduce da un infortunio alla caviglia che aveva messo a rischio la… - Agenzia_Ansa : Pechino: curling misto, l'Italia batte la Norvegia 11-8 - sherazadswift : RT @Eurosport_IT: PRIMA MEDAGLIA ALLE OLIMPIADI INVERNALIIIIIIII ?????????????????? #Lollobrigida | #Beijing2022 | #SpeedSkating - masterx_iulm : I giochi #olimpici invernali sono definitivamente iniziati. Il 4 febbraio, al futuristico stadio olimpico della cit… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

E' d'argento la prima medaglia dell'Italia ai Giochi olimpici invernali di. Francesca Lollobrigida e' giunta seconda nei 3000 metri del pattinaggio velocita'. La 30enne azzurra di Frascati ha concluso in 3.58,06. Oro e campionessa olimpica l'olandese Irene Schouten ...Mentre l'austriaca e la russa risalgono e raggiungono la zona podio, che peraltro cambia continuamente, per Johaug parte subito la strada verso la vittoria. Se ne va e nessuna la rivede più fino ...Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d'argento nel pattinaggio di velocità (3000 metri) alle Olimpiadi invernali di Pechino. E' la prima medaglia per l'Italia.Primo giorno di Olimpiadi invernale e prima medaglia per l'Italia. A Pechino, nel pattinaggio velocità, Francesca Lollobrigida ha conquistato la medaglia d'argento nei 3000 metri con il tempo di ...