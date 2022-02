Pechino 2022 | Fontana | “Questa è la mia nona medaglia | ha un posto speciale”

(Di sabato 5 febbraio 2022) Ecco le parole di Arianna, argento nella staffetta mista nello short track ai Giochi di, parlando in zona mista subito dopo la premiazione: “E’ la primache prendiamo, durante la stagione non siamo mai riusciti ad andare a podio anche se eravamo sempre vicini. Siccome è lacomunque ha un posticino. Abbiamo iniziato bene, abbiamo ancora quattro eventi, vediamo di continuare così”. SportFace.

Commenta per primo Un'altra gara, un'altra medaglia e un pezzo di storia scritto . Dopo l'argentino di Francesca Lollobrigida, arrivato nella mattinata italiana, le Olimpiadi invernali diregalano un nuovo sorriso ai colori azzurri. Il merito va alla staffetta mista che è argento! Il team formato da Arianna Fontana, Martina Valcepina, Andrea Cassinelli e Pietro Sighel ...Leggi Anche Olimpiadi invernali di: dalle speranze nello sci al dream team dello snowboard - La guida sugli azzurri in gara Con questo argento Arianna Fontana diventa l'atleta più ...(Eurosport IT) opo l'argento di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri di pattinaggio di velocità, sempre dal ghiaccio arriva la seconda medaglia italiana ai Giochi Invernali di Pechino 2022: la ...PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Dopo l'argento di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri di pattinaggio di velocità, sempre dal ghiaccio arriva la seconda medaglia italiana ai Giochi Invernali di Pechino ...