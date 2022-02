Pechino 2022 | emittente televisiva olandese bloccata da funzionari cinesi durante la cerimonia d’apertura

(Di sabato 5 febbraio 2022) Sta facendo discutere l’allontanamento dell’Nos per mano diaddetti alla sicurezzaladi apertura dei Giochi Olimpici. Il presentatore Sjoerd den Daas, appostato fuori dallo stadio “Nido d’Uccello”, è stato invitato ad andarsene per motivi poco chiari salvo poi ricevere il nulla osta dalla stessa security che gli ha concesso di terminare il servizio. Il tema del controllo sui giornalisti da parte del governo cinese è stato al centro dell’attenzione nelle settimane antecedenti alle Olimpiadi, con l’organizzazione non governativa RSF (Reporter Senza Frontiere) che ha sollecitato i media a difendersi dal monitoraggio del partito comunista. Tra le raccomandazioni l’invito a non scaricare app poco utili, ...

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

In Italia torna per le staffette, le incomprensioni proseguono, "ma ora facciamo una tregua olimpica e pensiamo a". Milano - Cortina 2026? "Avrò 35 anni, però, sarebbe super chiudere con ...I Giochi sono appena iniziati ma il Covid, nel Paese da cui è partita l'epidemia, non dà tregua. Sono davvero tanti i casi di contagio al Coronavirus fra gli atleti diche già si trovano in Cina. Tra questi c'è il primo azzurro: Kevin Fischnaller. Lo slittinista altoatesino non prenderà parte oggi alle prime due manche della prova del singolo uomini (...Il presidente russo, Vladimir Putin, e il suo omologo cinese, Xi Jinping, si sono incontrati ieri a Pechino per siglare un accordo energetico che vedrà la Russia impegnata in una maxi-fornitura di gas ...Il primo appuntamento è alle 10 (le 17 in Cina) con il Biathlon che vedrà competere anche Thomas Bormolini di Livigno (in foto) che riassaporerà il profumo dei giochi dopo l'esperienza di quattro anni ...