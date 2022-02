Pechino 2022 | domani lo skiathlon maschile De Fabiani | “Voglio giocarmela al massimo”

Leggi su sportface

(Di sabato 5 febbraio 2022) ”La pista è dura di per sé, con tante salite e i tratti pianeggianti sono pochi”. Francesco Deè pronto per l’esordio nelloalle Olimpiadi di, in programma sull’anello di Zhangjiakou domenica 6 febbraio alle ore 15:00 (le 8:00 italiane). L’azzurro ha raccontato le prime impressioni sulla pista. “A rendere tutto più duro però è l’altitudine, perché corriamo a 1700 metri; quindi, è una gara un po’ particolare rispetto a quelle di Coppa del mondo, visto che la più ”alta” è Davos dove siamo sui 1500/1600 metri – aggiunge – . Un altro fattore da non sottovalutare saranno le condizioni meteo e della neve, che si presenta lenta e influenzata dal vento e dal freddo che sono due componenti che in una gara, soprattutto in una lunga 30 km, di cui dovremo tenere conto. Sarà una gara molto dura, ...