Pechino 2022 | altri 26 positivi al Covid-19 | il totale sale a 353

(Di sabato 5 febbraio 2022) Sono 45 i nuovi casi di-19 registrati nelle ultime 24 ore a, in relazione ai Giochi Invernali di. Nella giornata di venerdì 4 febbraio, a fronte di 287 nuovi arrivi (138 fra atleti e funzionari, 149 glistakeholders), sono emersi 26(20+6) dai tamponi effettuati all’aeroporto. All’interno della bolla olimpica, invece, i 71.709 test Pcr, che hanno coinvolto 6.707 persone fra atleti e resto delle delegazioni e 65.002soggetti, hanno fatto registrare 19 casi di coronavirus (5+14). Il numero complessivo di, dal 23 gennaio in poi (con 12.250 arrivi e 741.895 tamponi totali),dunque a 353. SportFace.

Advertising

beppe_grillo : Grazie ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino, che si terranno da oggi fino al 20 febbraio, possiamo rilanciare in… - Eurosport_IT : ???? Pyeongchang, 2018 All'Ice Arena Yuzuru Hanyu reduce da un infortunio alla caviglia che aveva messo a rischio la… - Coninews : Una cerimonia semplice tra effetti speciali e tradizione. I Giochi di #Beijing2022 si aprono all’insegna della cult… - DonLega : RT @OGiannino: Oggi siglato un bell'asse d'acciaio: Pechino sta con Mosca sull'Ucraina e Mosca con Pechino su Taiwan. Tra sistemi autocrati… - viralvideovlogs : RT @sportface2016: #Beijing2022: altri 26 positivi al #COVID19, salgono a 353 i positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

INVIATO A. I Giochi della 24esima Olimpiade invernale sono ufficialmente aperti. La Cina ospita per la seconda volta questo evento planetario: nel 2008 lo fece per aprirsi al mondo, stavolta cerca di ...non è una festa. È dubbi e sospetti. È l'inquietudine di chi non sa più tornare indietro e continua a scommettere come il giocatore d'azzardo che ha perso troppo per poter rinunciare a ...Medagliere Olimpiadi Pechino 2022 oggi sabato 5 febbraio, diretta classifica e risultati: si assegnano i primi sei titoli dei Giochi invernali.Sport - Riflettori puntati su Dorothea Wierer: intanto sabato si comincia con la staffetta .... Tutti i riflettori saranno inevitabilmente puntati su Dorothea Wierer che, oltre al successo di squadra, ...