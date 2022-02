Paris Saint Germain | futuro incerto per Pochettino

Advertising

sportli26181512 : Zinedine Zidane pronto a tornare in panchina: Zinedine Zidane ha già rifiutato per due volte il Paris Saint Germain… - aboutjklub : #OnThisDay 1997 ?? #SupercoppaEuropea 1996 - Ritorno. (Andata 1-6) ?? JUVENTUS ?? Paris Saint-Germain 3??-1?? Marcator… - PSGInMyBlood : RT @sportli26181512: Psg: la scelta sul futuro di Di Maria: In scadenza a giugno con il Paris Saint-Germain, l’attaccante esterno classe 19… - sportli26181512 : Psg: la scelta sul futuro di Di Maria: In scadenza a giugno con il Paris Saint-Germain, l’attaccante esterno classe… - PSGAddictFR : PSG : Neymar, l'annonce de Pochettino -

Ultime Notizie dalla rete : Paris Saint

Sky Sport

Commenta per primo Il futuro di Mauricio Pochettino sulla panchina delGermain è più che mai incerto. Il tecnico non è mai riuscito a portare il suo gioco a Parigi. Come riferisce RMC Sport tutto dipenderà dal passaggio del turno in Champions League.1 Zinedine Zidane ha già rifiutato per due volte ilGermain. Il tecnico è il sostituto numero 1 di Didier Dechamps sulla panchina della Francia. Tuttavia come riporta RMC Sport il francese è pronto ad accettare il PSG.Saint-Etienne, which owns a record 10 French titles, has won only four league games so far but this one will boost morale. In Sunday's games, runaway league leader Paris Saint-Germain visits defending ...Paris Saint-Germain head coach Mauricio Pochettino says finding the right balance will be key when his side face Lille on Sunday. The Ligue 1 leaders travel to Stade Pierre-Mauroy aiming to regain ...