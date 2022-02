Paolo Liguori a "Stasera Italia": "Elisabetta Belloni come Drusilla Foer" (Di sabato 5 febbraio 2022) 'Mi hanno colpito tre cose della ricostruzione sulla candidatura di Elisabetta Belloni al Quirinale '. Inizia così l'intervento del direttore di Tgcom24, Paolo Liguori, a 'Stasera Italia'. 'Prima cosa: doveva essere votata prima dall'assemblea del Pd . Ecco, Prodi sa bene cosa succede in questi casi. Seconda cosa: si muove la macchina della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 5 febbraio 2022) 'Mi hanno colpito tre cose della ricostruzione sulla candidatura dial Quirinale '. Inizia così l'intervento del direttore di Tgcom24,, a ''. 'Prima cosa: doveva essere votata prima dall'assemblea del Pd . Ecco, Prodi sa bene cosa succede in questi casi. Seconda cosa: si muove la macchina della ...

