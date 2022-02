Pandemia; partite Iva e autonomi decimati dal Covid-19, – 321.000 addetti (Di sabato 5 febbraio 2022) Se a febbraio 2020 (mese pre-Pandemia) lo stock complessivo ammontava a 5.194.000, lo scorso mese di dicembre (ultimo dato disponibile) è sceso a 4.873.000 unità (-6,2 per cento) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 5 febbraio 2022) Se a febbraio 2020 (mese pre-) lo stock complessivo ammontava a 5.194.000, lo scorso mese di dicembre (ultimo dato disponibile) è sceso a 4.873.000 unità (-6,2 per cento) L'articolo proviene da Firenze Post.

