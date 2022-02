Palermo, Baldini contro il mal di trasferta: rifondare l’attacco per cambiare marcia (Di sabato 5 febbraio 2022) Al Palermo di Silvio Baldini serve cambiare marcia in trasferta, dove i rosa non trovano la vittoria dallo scorso 7 novembre Leggi su mediagol (Di sabato 5 febbraio 2022) Aldi Silvioservein, dove i rosa non trovano la vittoria dallo scorso 7 novembre

Advertising

ILOVEPACALCIO : Rilancio Palermo, guarda chi si rivede: Somma. Baldini scommette su di lui e lo fa tornare dopo 10 mesi - Ilovepale… - ILOVEPACALCIO : Palermo: Baldini perde Dall’Oglio e Doda per Campobasso - Ilovepalermocalcio - Mediagol : Palermo, verso il Campobasso: sabato mister Baldini in conferenza stampa - GDS_it : Silvio Baldini prepara la trasferta del Palermo a Campobasso. In avanti nuovo ballottaggio fra Floriano e Felici co… - ILOVEPACALCIO : Palermo: domani Baldini in conferenza stampa - Ilovepalermocalcio -