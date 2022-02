Pakistan | 20 ' terroristi' uccisi in Balochistan

Advertising

Almeno 20 "terristi" sono stati uccisi dalle forze di sicurezza pachistane durante operazioni condotte nel Balochistan, la turbolenta provincia sud - occidentale del Paese. Lo ha annunciato l'esercito ...Una curiosa coincidenza con il raid ad Abbottabad, in, in cui nel maggio 2011 venne ucciso ...aree del territorio iracheno a nord di Mosul con la motivazione di dover combattere i '' ...(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Almeno 20 "terristi" sono stati uccisi dalle forze di sicurezza pachistane durante operazioni condotte nel Balochistan, la turbolenta provincia sud-occidentale del Paese. Lo ha ...A un certo punto Akash Bashir vide correre verso di lui una persona: era un attentatore kamikaze. Le comunità cristiane, sia cattoliche ma anche di altre confessioni, hanno subito visto in lui un ...