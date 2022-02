Ostia come Palermo, botte all'autista del bus: aveva chiesto di mettere la mascherina (Di sabato 5 febbraio 2022) Si sono rifiutati di indossare la mascherina sul bus e quando l'autista è intervento lo hanno preso a bastonate. È successo ad Ostia, quartiere del litorale romano, due giorni fa. I due aggressori ... Leggi su leggo (Di sabato 5 febbraio 2022) Si sono rifiutati di indossare lasul bus e quando l'è intervento lo hanno preso a bastonate. È successo ad, quartiere del litorale romano, due giorni fa. I due aggressori ...

Ostia come Palermo, botte all'autista del bus: aveva chiesto di mettere la mascherina Si sono rifiutati di indossare la mascherina sul bus e quando l'autista è intervento lo hanno preso a bastonate. È successo ad Ostia, quartiere del litorale romano, due giorni fa. I due aggressori sono stati bloccati nei pressi del capolinea dagli agenti del commissariato Lido. Nei loro confronti l'accusa è di minacce e ...

