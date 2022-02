Ospedali, a Napoli pochi medici: chiude di notte il 118 al Rione Sanità (Di sabato 5 febbraio 2022) Il 118 a Napoli chiude ogni notte la postazione Incurabili, nel quartiere Sanità, per poter tenere aperta 24 ore la postazione nel quartiere di Ponticelli. È questa l’ultima decisione, al via da lunedì 7 febbraio, di un diffcile percorso del soccorso immediato da parte di Giuseppe Galano, direttore del 118 a Napoli e anche presidente della Aaroi (Associazione anestesisti e rianimatori Ospedalieri italiani). Galano aveva già lanciato da mesi un allarme per la mancanza di medici e infermieri nel comparto delle ambulanze e anche oggi sottolinea nella lettera all’Asl Napoli 1 che il 118 ha bisogno “per le molteplici attività in ambito territoriale e regionale di circa 500 unità lavorative nei vari ruoli, svolte in parte dall’Asl e in parte da risorse messe ... Leggi su ildenaro (Di sabato 5 febbraio 2022) Il 118 aognila postazione Incurabili, nel quartiere, per poter tenere aperta 24 ore la postazione nel quartiere di Ponticelli. È questa l’ultima decisione, al via da lunedì 7 febbraio, di un diffcile percorso del soccorso immediato da parte di Giuseppe Galano, direttore del 118 ae anche presidente della Aaroi (Associazione anestesisti e rianimatorieri italiani). Galano aveva già lanciato da mesi un allarme per la mancanza die infermieri nel comparto delle ambulanze e anche oggi sottolinea nella lettera all’Asl1 che il 118 ha bisogno “per le molteplici attività in ambito territoriale e regionale di circa 500 unità lavorative nei vari ruoli, svolte in parte dall’Asl e in parte da risorse messe ...

