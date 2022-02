Oroscopo di Paolo Fox 6 febbraio: domenica da dedicare agli amori e agli amici (Di sabato 5 febbraio 2022) Ariete – Si prevede una domenica particolare. Oggi le coppie potrebbero essere messe in crisi, soprattutto chi già non va d’accordo da un po’. Sul versante lavorativo questo è un periodo di transizione. il meglio arriverà dopo marzo. Toro – In amore siete molto risoluti, ma questa sera ci sarà la necessità di chiarire qualcosa. Sul lavoro fate attenzione alle persone invidiose. Se avete un’attività in proprio potreste dover risolvere qualche piccolo problema. Siete molto grintosi, e questo è un bene. Gemelli – Oggi è un giorno in cui vanno favorite le relazioni positive. a partire da San Valentino Mercurio aiuterà i single. Questi giorni sono importanti anche per il lavoro. Attenzione agli accodi che riguardano gli immobili. Cancro – In amore dovete fare attenzione: se una relazione non funziona da un po’ dovete capire entro la fine ... Leggi su cityroma (Di sabato 5 febbraio 2022) Ariete – Si prevede unaparticolare. Oggi le coppie potrebbero essere messe in crisi, soprattutto chi già non va d’accordo da un po’. Sul versante lavorativo questo è un periodo di transizione. il meglio arriverà dopo marzo. Toro – In amore siete molto risoluti, ma questa sera ci sarà la necessità di chiarire qualcosa. Sul lavoro fate attenzione alle persone invidiose. Se avete un’attività in proprio potreste dover risolvere qualche piccolo problema. Siete molto grintosi, e questo è un bene. Gemelli – Oggi è un giorno in cui vanno favorite le relazioni positive. a partire da San Valentino Mercurio aiuterà i single. Questi giorni sono importanti anche per il lavoro. Attenzioneaccodi che riguardano gli immobili. Cancro – In amore dovete fare attenzione: se una relazione non funziona da un po’ dovete capire entro la fine ...

