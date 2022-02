Orlando: “Necessario potenziare i centri per l’impiego. Abbiamo fondi per assumere 8mila persone ma non li abbiamo ancora spesi” (Di sabato 5 febbraio 2022) “abbiamo bisogno di potenziare la rete dei centri per l’impiego. abbiamo 8mila persone che lavorano in questo settore, la Germania ne ha 80mila, la Francia 50mila”. A dirlo, al Teatro Massimo di Palermo, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ospite della tappa Italia domani – dialoghi sul piano nazionale di ripresa e resilienza. “abbiamo fondi per assumerne 11mila dipendenti – ha detto – ma ancora non li abbiamo spesi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) “bisogno dila rete deiperche lavorano in questo settore, la Germania ne ha 80mila, la Francia 50mila”. A dirlo, al Teatro Massimo di Palermo, il ministro del Lavoro, Andrea, ospite della tappa Italia domani – dialoghi sul piano nazionale di ripresa e resilienza. “per assumerne 11mila dipendenti – ha detto – manon li”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : Orlando Necessario Corsa al Superbonus e boom di cantieri: sicurezza a rischio Giovedì scorso il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha incontrato in videoconferenza le parti ... "È necessario avere uno sguardo trasversale per generare un contesto diverso che possa permettere l'...

Pnrr, Leoluca Orlando: 'Serve rafforzare il personale nei Comuni' 'Per il Pnrr serve negli Enti locali un rafforzamento del personale necessario'. Così il sindaco di Palermo e presidente di Anci Sicilia, Leoluca Orlando a margine di 'Italia domani', un incontro organizzato nel capoluogo siciliano dalla Presidenza del Consiglio per ...

Orlando: “Necessario potenziare i centri per l’impiego Il Fatto Quotidiano Capo d'Orlando, depuratore di Tavola grande: pericoli dal mare e dal torrente Il mare si avvicina pericolosamente al depuratore di Capo d’Orlando ed è emergenza anche nella parte ... c’è chi si chiede da anni se non sia opportuno o addirittura necessario spostare l’impianto più ...

Pnrr, Orlando: “Grande opportunità di cambiamento del Paese” “Il Pnrr rappresenta una grande opportunità di cambiamento del Paese”. Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervenendo all’evento “Italia domani” al Teatro Massimo di Palermo.

