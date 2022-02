Origine Covid, direttore Oms incontra il premier cinese (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Fare luce sulle origini del Covid. Il direttore dell’Organizzazione mondiale per la Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha discusso con il premier cinese la necessità di una “più forte collaborazione” nello stabilire da dove sia venuto il Coronavirus. “Abbiamo discusso del Covid e della necessità di una sforzo deciso per l’equità dei vaccini quest’anno per vaccinare il 70% di tutta la popolazione – ha scritto su Twitter il capo dell’Oms – abbiamo anche discusso della necessità di una più forte collaborazione sulle origini del virus, fondata sulla scienza e sulle prove”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Fare luce sulle origini del. Ildell’Organizzazione mondiale per la Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha discusso con illa necessità di una “più forte collaborazione” nello stabilire da dove sia venuto il Coronavirus. “Abbiamo discusso dele della necessità di una sforzo deciso per l’equità dei vaccini quest’anno per vaccinare il 70% di tutta la popolazione – ha scritto su Twitter il capo dell’Oms – abbiamo anche discusso della necessità di una più forte collaborazione sulle origini del virus, fondata sulla scienza e sulle prove”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Adnkronos : #Oms incontra premier cinese per far luce su #OrigineCovid. #ultimora - gianpi56 : RT @Ci1812: Maria Elena Bottazzi, candidata al Nobel per la Pace! Cresciuta in Honduras ma di origine italiana, docente al Baylor College o… - LidiaPaolillo : RT @Ci1812: Maria Elena Bottazzi, candidata al Nobel per la Pace! Cresciuta in Honduras ma di origine italiana, docente al Baylor College o… - lifestyleblogit : Origine Covid, direttore Oms incontra il premier cinese - - fisco24_info : Origine Covid, direttore Oms incontra il premier cinese: (Adnkronos) - 'Collaborazione più forte' per inchiesta 'fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Origine Covid Origine Covid, direttore Oms incontra il premier cinese "Abbiamo discusso del Covid e della necessità di una sforzo deciso per l'equità dei vaccini quest'anno per vaccinare il 70% di tutta la popolazione - ha scritto su Twitter il capo dell'Oms - abbiamo ...

La misteriosa variante Covid 'scoperta' nelle fogne di New York: la mutazione (forse) dal mondo animale Quello che al momento non è chiaro è l' origine della variante scoperta nelle fogne di New York. Due le ipotesi in campo: una è che sia una variante sfuggita ai milioni di tamponi effettuati nella ...

Origine Covid, direttore Oms incontra il premier cinese Adnkronos Incontro Oms e premier cinese per discutere origine del Covid L'obiettivo è quello di "fare luce sulle origini del coronavirus". "Abbiamo discusso del Covid e della necessità di una sforzo deciso per l'equità dei vaccini quest'anno per vaccinare il 70% di tutta ...

Nuova variante misteriosa del Covid: trovata nelle fogne di New York Gli indiziati numero uno sono i topi, che spadroneggiano nei condotti delle fogne, e non solo, di New York. Quale potrebbe essere l’origine di questa nuova potenziale insidia? Certo… Leggi ...

"Abbiamo discusso dele della necessità di una sforzo deciso per l'equità dei vaccini quest'anno per vaccinare il 70% di tutta la popolazione - ha scritto su Twitter il capo dell'Oms - abbiamo ...Quello che al momento non è chiaro è l'della variante scoperta nelle fogne di New York. Due le ipotesi in campo: una è che sia una variante sfuggita ai milioni di tamponi effettuati nella ...L'obiettivo è quello di "fare luce sulle origini del coronavirus". "Abbiamo discusso del Covid e della necessità di una sforzo deciso per l'equità dei vaccini quest'anno per vaccinare il 70% di tutta ...Gli indiziati numero uno sono i topi, che spadroneggiano nei condotti delle fogne, e non solo, di New York. Quale potrebbe essere l’origine di questa nuova potenziale insidia? Certo… Leggi ...