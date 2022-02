Olimpiadi invernali | Lollobrigida argento nel pattinaggio di velocità | prima medaglia per l' Italia

Advertising

ItalyMFA : ??Al via le #Olimpiadi Invernali??@Beijing2022 ?????? In bocca al lupo ragazzi @ItaliaTeam_it!!!!! Iniziamo a perco… - Eurosport_IT : ???? Pyeongchang, 2018 All'Ice Arena Yuzuru Hanyu reduce da un infortunio alla caviglia che aveva messo a rischio la… - amnestyitalia : Quelle di Pechino, sono le prime Olimpiadi che si svolgeranno interamente su neve artificiale. Neve che le autorità… - sherazadswift : RT @Eurosport_IT: PRIMA MEDAGLIA ALLE OLIMPIADI INVERNALIIIIIIII ?????????????????? #Lollobrigida | #Beijing2022 | #SpeedSkating - neveitaliasport : RT @neveitalia: Meravigliosa Francesca Lollobrigida: è subito argento Italia, trionfo orange con Schouten #beijing2022 #speedskating #5Febb… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi invernali

...terza prova cronometrata della discesa libera maschile di sci alpino dei Giochi Olimpici... Il direttore di gara Markus Waldner, ha immediatamente risposto: "Siamo alle, non a una ...L'Italia sogna la prima medaglia alle. E' in corso la staffetta mista del biathlon, che si sta disputando in condizioni meteo difficili, 13 gradi di temperatura sotto lo zero e un vento forte che va e viene, come si è ...Primo giorno di Olimpiadi invernale e prima medaglia per l'Italia. A Pechino, nel pattinaggio velocità, Francesca Lollobrigida ha conquistato la medaglia d'argento nei 3000 metri con il tempo di ...Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d'argento nel pattinaggio di velocità (3000 metri) alle Olimpiadi invernali di Pechino. E' la prima medaglia per l'Italia.