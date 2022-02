Olimpiadi invernali | Lollobrigida argento nel pattinaggio di velocità | prima medaglia per l' Italia

Advertising

ItalyMFA : ??Al via le #Olimpiadi Invernali??@Beijing2022 ?????? In bocca al lupo ragazzi @ItaliaTeam_it!!!!! Iniziamo a perco… - Eurosport_IT : ???? Pyeongchang, 2018 All'Ice Arena Yuzuru Hanyu reduce da un infortunio alla caviglia che aveva messo a rischio la… - amnestyitalia : Quelle di Pechino, sono le prime Olimpiadi che si svolgeranno interamente su neve artificiale. Neve che le autorità… - JollyRoger____ : Le olimpiadi invernali sono le olimpiadi B, le olimpiadi fake - FPoleselli : RT @Agenzia_Ansa: PECHINO 2022 | Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d'argento nel pattinaggio di velocità (3000 metri) alle Olimpi… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi invernali

I titoli in palio oggi e le gare degli italiani vedi anche Cerimonia d'aperturadi Pechino 2022. LE FOTO Sono sei i titoli in palio oggi e per l'Italia ci sono speranze di podio ...Francesca Lollobrigida regala all'Italia la prima medaglia delledi Pechino 2022. La pattinatrice azzurra ha chiuso al secondo posto la gara dei 3000 metri femminili. Lollobrigida è stata autrice di un'ultima gara spettacolare e ha chiuso ...Arriva la prima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Pechino. Se la mette al collo Francesca Lollobrigida nel pattinaggio velocità, sui 3000 metri. Una medaglia storica per la romana: è la prima ...Il norvegese precede il connazionale Robert Johansson (116.6) e il polacco Piotr Zyla (112.1). 00:00:56, 41 minuti fa Salto Con… Leggi ...