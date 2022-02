Olimpiadi invernali di Pechino: giornalista olandese viene aggredito dagli agenti in diretta (video) (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha dichiarato di non essere preoccupato per la libertà di stampa in generale alle Olimpiadi invernali di Pechino, sulla scia di un incidente che ha coinvolto un giornalista olandese. Il portavoce del Cio Mark Adams ha parlato di “circostanze sfortunate” quando le forze di sicurezza locali hanno cercato di fermare il corrispondente Sjoerd den Daas dalle emittenti pubbliche Nos durante una trasmissione in diretta. È stato spinto da una guardia mentre un’altra teneva la mano sopra la telecamera. Adams ha definito la guardia “troppo zelante”, ma ha aggiunto che den Daas era stato in grado di completare la sua trasmissione in seguito e che il Cio ha contattato il Nos per l’incidente. Il redattore capo di Nos Marcel Gelauff è stato citato dai media ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha dichiarato di non essere preoccupato per la libertà di stampa in generale alledi, sulla scia di un incidente che ha coinvolto un. Il portavoce del Cio Mark Adams ha parlato di “circostanze sfortunate” quando le forze di sicurezza locali hanno cercato di fermare il corrispondente Sjoerd den Daas dalle emittenti pubbliche Nos durante una trasmissione in. È stato spinto da una guardia mentre un’altra teneva la mano sopra la telecamera. Adams ha definito la guardia “troppo zelante”, ma ha aggiunto che den Daas era stato in grado di completare la sua trasmissione in seguito e che il Cio ha contattato il Nos per l’incidente. Il redattore capo di Nos Marcel Gelauff è stato citato dai media ...

