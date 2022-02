Olimpiadi invernali di Pechino, due argenti per l’Italia nello short track: Lollobrigida e la staffetta mista sul secondo gradino del podio (Di sabato 5 febbraio 2022) Subito due medaglie d’argento per l’Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino, entrambe nello short track. Prima l’azzurra Francesca Lollobrigida regala il primo podio conquistando il secondo posto nel pattinaggio velocità nei 3000 metri femminili. secondo posto anche per gli azzurri della staffetta mista (Martina Valcepina, Arianna Fontana, Pietro Sighel, Andrea Cassinelli, Yuri Confortola e Arianna Valcepina), che arriva dietro alla Cina e davanti all’Ungheria. La Cina si è imposta nella finale con il tempo di 2.37.348 superando gli azzurri di appena sedici centesimi. Lollobrigida, invece, alla terza partecipazione olimpica, per la prima volta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Subito due medaglie d’argento peralledi, entrambe. Prima l’azzurra Francescaregala il primoconquistando ilposto nel pattinaggio velocità nei 3000 metri femminili.posto anche per gli azzurri della(Martina Valcepina, Arianna Fontana, Pietro Sighel, Andrea Cassinelli, Yuri Confortola e Arianna Valcepina), che arriva dietro alla Cina e davanti all’Ungheria. La Cina si è imposta nella finale con il tempo di 2.37.348 superando gli azzurri di appena sedici centesimi., invece, alla terza partecipazione olimpica, per la prima volta ...

