Olimpiadi invernali 2022 | prima medaglia per l’Italia Argento per Lollobrigida

Advertising

ItalyMFA : ??Al via le #Olimpiadi Invernali??@Beijing2022 ?????? In bocca al lupo ragazzi @ItaliaTeam_it!!!!! Iniziamo a perco… - Eurosport_IT : ???? Pyeongchang, 2018 All'Ice Arena Yuzuru Hanyu reduce da un infortunio alla caviglia che aveva messo a rischio la… - Coninews : Stesso stadio, stessa magia a cinque cerchi. ??? Tra poco al National Stadium di Pechino, già teatro 14 anni fa del… - Gigi_Piada75 : RT @ilpost: Francesca Lollobrigida ha vinto la prima medaglia italiana alle Olimpiadi di Pechino - sportli26181512 : Italia alle Olimpiadi invernali 2022, le medaglie azzurre a Pechino: A Pechino è arrivata la prima medaglia azzurra… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi invernali

Medaglia d'argento per Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità alledi Pechino . 'Lollo', come veniva chiamata Gina Lollobrigida di cui è nipote di secondo grado, ha conquistato il secondo posto sul podio e la prima medaglia per l'Italia ai giochi ...Francesca Lollobrigida in gara - Ansa . Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d'argento nel pattinaggio di velocità (3.000 metri) alledi Pechino . È la prima medaglia per l'Italia . Quinta vittoria italiana in altrettante partite nel torneo di curling misto. Stefania Constantini e Amos Mosaner sconfiggono con le ...Ho visto con orrore lo messa in scena del premier cinese all’apertura delle olimpiadi invernali. Mi riferisco alla sportiva uiguri obbligata d’ufficio a partecipare quale rappresentante della sua ...Arriva la prima gioia azzurra alle Olimpiadi invernali di Pechino. Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d’argento nel pattinaggio di velocità (3000 metri).