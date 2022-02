Olimpiadi invernali 2022, Brignone-Bassino: “Neve molto strana…” (Di sabato 5 febbraio 2022) Federica Brignone e Marta Bassino pronte alla gara di lunedì delle Olimpiadi invernali 2022. Le due atlete azzurre si misureranno con la prova del gigante femminile di Pechino in programma lunedì 7 febbraio. Il fattore Neve, analizzato proprio dalla coppia di sciatrice, potrebbe influire. Olimpiadi invernali 2022: le parole delle due sciatrici azzurre Ecco le parole, riportate da Sky Sport, di Federica Brignone sulle condizioni della Neve: “La Neve è molto strana, non capisci se è aggressiva oppure no, ci sono momenti che sembra agganciarti, altri in cui si scivola come mi è successo in slalom. Bisogna stare sugli sci ma – aggiunge l’azzurra – senza troppa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Federicae Martapronte alla gara di lunedì delle. Le due atlete azzurre si misureranno con la prova del gigante femminile di Pechino in programma lunedì 7 febbraio. Il fattore, analizzato proprio dalla coppia di sciatrice, potrebbe influire.: le parole delle due sciatrici azzurre Ecco le parole, riportate da Sky Sport, di Federicasulle condizioni della: “Lastrana, non capisci se è aggressiva oppure no, ci sono momenti che sembra agganciarti, altri in cui si scivola come mi è successo in slalom. Bisogna stare sugli sci ma – aggiunge l’azzurra – senza troppa ...

