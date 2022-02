Olimpiadi | Francesca Lollobrigida regala la prima medaglia all’Italia

Leggi su bergamonews

(Di sabato 5 febbraio 2022)giornata di gare eper l’Italia alleInvernali di Pechino 2022. A sbloccare il medagliere azzurro ci ha pensatoche ha conquistato l’argento nel pattinaggio velocità cogliendo la piazza d’onore nei 3000 metri. Pronipote della celebre Gina,ha riscritto la storia del movimento tricolore chiudendo la prova in 3’58”06 e divenendo laatleta ad ottenere un podio in una gara femminile. La 30enne romana ha tagliato il traguardo alle spalle dell’olandese Irene Schouten, capace di firmare il nuovo record olimpico (3’56”93) In attesa di giocarsi le proprie chance nell’amata mass start,può festeggia un grande risultato, frutto di una grande crescita nell’ultima ...