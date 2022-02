Oggi 93 157 nuovi casi e 375 morti | positività giù all' 11%

(Di sabato 5 febbraio 2022) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. Isono 93.157, contro i 99.522 di ieri e soprattutto i 137.147 di sabato scorso: una riduzione su base settimanale del 32%. Con 846.480 tamponi, quasi 40mila meno di ieri, ma un tasso diche cala dall'11,2% all'11%. I decessi sono 375 (ieri 433): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 148.542. Prosegue la discesa dei ricoveri: le terapie intensive sono 29 in meno (ieri -17) con 104 ingressi del giorno, e sono 1.411, mentre i ricoveri ordinari sono 385 di meno (ieri -324), 18.615 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero diè la Lombardia con 11.136 contagi, seguita da Veneto (+10.012), Lazio (+9.161), Campania (+8.702) ed Emilia Romagna (+8.274). I ...

