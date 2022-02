Nuoto | Barelli non si candida e lascia la presidenza della Len dopo 10 anni di successi**

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - E' un giorno triste per il nuoto europeo che si piega a maschere fuorvianti manovrate da bramosia di potere. L'Europa baratta la propria indipendenza per una poltrona; rinnega se stessa nel Congresso Straordinario di Francoforte cambiando guida e management. Il presidente Paolo, sostenuto con oltre l'80% di consensi non più tardi di 15 mesi fa,l'incaricoaver preso una Len in stracci nel 2012 e averla trasformata in una potenza sportiva ed economica. Neanche sial congresso anticipato che saluta con un monito per sostenerne la propria autonomia. "Non mi sonoto per un ulteriore mandato perché non condivido la politicafederazione mondiale che ritiene di poter gestire gli organismi continentali come se fossero dei suoi ...