Nuoto: Barelli, 'campionati europei a Roma saranno un grande successo' (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "I campionati europei in programma a Roma tra sei mesi saranno un grande successo", assicura Paolo Barelli a margine del congresso anticipato della Lega europea di Nuoto (Len) che ha lasciato non ricandidandosi alla presidenza perché in netto contrasto con la politica della federazione mondiale (Fina). "Continueremo a lavorare con impegno e giudizio per rendere gli europei, in programma dall'11 al 22 agosto, una festa per tutto il movimento acquatico continentale, per gli appassionati e per il territorio italiano", continua Barelli. "Le gare di Nuoto, fondo, Nuoto artistico, tuffi e tuffi dalle grandi altezze si svolgeranno nell'area del ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022), 5 feb. (Adnkronos) - "Iin programma atra sei mesiun", assicura Paoloa margine del congresso anticipato della Lega europea di(Len) che ha lasciato non ricandidandosi alla presidenza perché in netto contrasto con la politica della federazione mondiale (Fina). "Continueremo a lavorare con impegno e giudizio per rendere gli, in programma dall'11 al 22 agosto, una festa per tutto il movimento acquatico continentale, per gli appassionati e per il territorio italiano", continua. "Le gare di, fondo,artistico, tuffi e tuffi dalle grandi altezze si svolgeranno nell'area del ...

Advertising

TV7Benevento : Nuoto: Barelli, 'campionati europei a Roma saranno un grande successo' - - corsia4it : Dopo 10 anni, Paolo Barelli non si ricandida per la presidenza della LEN. In una nota su Federnuoto le motivazioni… - RaiSport : ?? #Barelli lascia la presidenza #LEN Dopo 10 anni il presidente non si ricandida: 'Non condivido la politica della… - Swim4life_it : Motivazione che lascia a bocca aperta, “I vertici FINA preferiscono gestire la LEN direttamente, sono stato minacci… - TV7Benevento : **Nuoto: Barelli non si candida e lascia la presidenza della Len dopo 10 anni di successi** -… -