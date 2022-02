Novità nail art inverno 2022 | è in voga la manicure nera di Martina Colombari

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 5 febbraio 2022) Lanon passa mai di moda e ultimamente è stata sfoggiata anche da. Questa nuance può essere utilizzata in questo, per avere sempre uno stile meraviglioso. Tendenzeartha voluto mettere perfettamente in evidenza le sue unghie perfette applicando uno smalto di colore nero. Quest'ultimo risulta essere anche molto lucido, per un risultato finale davvero meraviglioso. Insieme al nude e al rosso, il nero è sempre gettonato in ogni periodo dell'anno, quindi è assolutamente da prendere in considerazione. La tonalità in questione può essere abbinata sulle carnagioni chiarissime e chiare, come quella di...