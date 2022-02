Novità in Forza Italia: Lucio Lonardo è il nuovo segretario cittadino del partito (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLucio Lonardo è il nuovo segretario cittadino di Forza Italia. Presso un noto bar di Benevento, il medico sannita ha firmato alla presenza dei rappresentanti del partito berlusconiano Francesco Maria Rubano (commissario provinciale) e Antonio Luciano, l’adesione al partito e l’accettazione della carica proposta. Una nomina importante, di un politico di grande esperienza che ha vissuto alla finestra l’ultima tornata elettorale per l’elezione del sindaco ma ha sempre strizzato l’occhio al centrodestra (è stato tra i papabili per la candidatura alla carica di sindaco, poi tramontata per dissidi interni alla coalizione). “Sarebbe stato più complicato corteggiare Belen che il dottor Lonardo – ha ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiè ildi. Presso un noto bar di Benevento, il medico sannita ha firmato alla presenza dei rappresentanti delberlusconiano Francesco Maria Rubano (commissario provinciale) e Antonio Luciano, l’adesione ale l’accettazione della carica proposta. Una nomina importante, di un politico di grande esperienza che ha vissuto alla finestra l’ultima tornata elettorale per l’elezione del sindaco ma ha sempre strizzato l’occhio al centrodestra (è stato tra i papabili per la candidatura alla carica di sindaco, poi tramontata per dissidi interni alla coalizione). “Sarebbe stato più complicato corteggiare Belen che il dottor– ha ...

