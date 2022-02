Nonna Nannina | l’esperienza unica della cucina genuina

Leggi su ildenaro

(Di sabato 5 febbraio 2022) E’ un po’ come mangiare in casa. Con quei profumi e quei sapori che solo i prodotti e le ricette di un tempo sanno trasmettere. E tutto diventa un’esperienza che rimane impressa nella memoria per sempre.è tutto questo e altro. Il cuore di questa attività, nata nel 2013 come pizzeria ma poco alla volta evoluta verso unacompleta e di qualità, è proprio Anna Milito. Una signora tosta e sveglia che ha trascorso la vita tra i campi e i fornelli. Come racconta il nipote Pasquale Bisogno, titolare dell’attività. “Ricordo quando da bambino lami svegliava alle 7 per ‘arracquare’ (inaffiare, nda) gli orti di famiglia nel quartiere di Pregiato, a Cava de’ Tirreni. Da lei ho appreso tutto ed è a lei che è ispirata la nostra, ...