"Non piove da 50 giorni, il Po è in secca come a Ferragosto. Senza acqua non si produce e non si ha cibo": la siccità allarma la Pianura Padana – Video

"Qui non piove da cinquanta giorni e il Po è in secca come a Ferragosto". Gianluigi Tacchini coltiva cereali e riso a Santa Cristina e Bissone, un piccolo paese a meno di due chilometri dalla sponda pavese del fiume Po. Ha iniziato quando era piccolo nell'azienda agricola dei suoi genitori e nel corso degli anni ha visto con i propri occhi gli effetti del cambiamento climatico sulla propria terra. Una siccità così lunga in questo periodo non si vedeva da tempo. "Una volta erano eventi eccezionali – ricorda mentre passeggia sui suoi campi – mentre adesso stanno diventando la normalità e sono sempre più frequenti". Al Ponte della Becca, in provincia di Pavia, il livello idrometrico del fiume Po è sceso a livelli più bassi di quelli estivi, meno tre metri. Seguendo il corso del fiume la ...

