Non lo vediamo più in televisione e adesso è lui stesso a spiegarne finalmente il motivo (Di sabato 5 febbraio 2022) Non lo vediamo più in televisione e adesso arriva il diretto interessato a spiegarne finalmente il motivo, chi l’avrebbe mai detto! È stato un volto molto amato del piccolo schermo, partecipando a diversi programmi di successo. Tuttavia è da diverso tempo che il diretto interessato è scomparso dalla televisione, finalmente spiega il motivo dietro la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 5 febbraio 2022) Non lopiù inarriva il diretto interessato ail, chi l’avrebbe mai detto! È stato un volto molto amato del piccolo schermo, partecipando a diversi programmi di successo. Tuttavia è da diverso tempo che il diretto interessato è scomparso dallaspiega ildietro la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

juventusfc : #DV7 non vede l'ora di scendere in campo davanti a voi. Lui vi aspetta, noi vi aspettiamo. Ci vediamo all'Allianz… - RaiRadio2 : «Non vediamo l'ora di cantare 'Il cielo in una stanza' ma non è facile da cantare in due.» @Mahmood_Music &… - rtl1025 : ?? Non vediamo l'ora di sentire @MarroneEmma e @francescacheeks sulle note di Baby One More Time domani sera ??… - MiraniSimone : @GianniBalzarini Vediamo se non mi esonerano dai - etiamomnes : RT @GermanoDottori: Su Libero di oggi, grazie a Maurizio Stefanini. Il titolo non è mio, ma in qualche modo riassume le conclusioni. Vediam… -