Non è vero che Thomas Müller ha detto che «i decessi nello sport hanno subìto un brusco aumento» (Di sabato 5 febbraio 2022) Un video in lingua tedesca pubblicato sul suo profilo Twitter direttamente dal calciatore del Bayern Monaco e della nazionale tedesca Thomas Müller è stato estrapolato dal suo contesto e pubblicato sui social da alcune pagine relative all'universo dei no vax italiani (e non solo). Con tanto di attribuzione di una frase mai pronunciata dall'attaccante della Germania. Ancora una volta, la propaganda anti-vaccinista italiana prosegue a spron battuto e a suon di bufale attribuendo parole mai dette a personaggi molto noti. Ed ecco quel che alcuni utenti italiani sono riusciti a scrivere sulle loro seguitissime pagine Facebook. LEGGI ANCHE > La bufala della terza dose di vaccino anti Covid che causa l'AIDS Il video esiste veramente ed è stato pubblicato sui social dallo stesso calciatore lo scorso 31 gennaio. Di cosa parla?

