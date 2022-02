“Non diciamo cazz***”. Gianni Morandi ‘gela’ Mahmood e Blanco: cosa è successo nel dietro le quinte di Sanremo (Di sabato 5 febbraio 2022) Serata delle cover a Sanremo 2022. Come ormai accade da qualche anno, gli artisti si esibiscono interpretando brani nazionali e internazionali tratti dal repertorio degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta e ai duetti. Tutte le giurie hanno espresso il loro voto sia il pubblico da casa, tramite il televoto, sia la Giuria Demoscopica 1000 e la Giuria della Stampa. Ad affiancare Amadeus nella conduzione c’è stata l’attrice Maria Chiara Giannetta, nota al pubblico per i ruoli di Anna Olivieri in Don Matteo e Blanca Ferrando in Blanca. Gianni Morandi con Jovanotti e il medley dei loro successi hanno vinto la serata delle cover. Al secondo posto Mahmood e Blanco con Il cielo in una stanza e terzo posto per Elisa con What a feeling dalla colonna sonora del film Flashdance. Il premio a ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Serata delle cover a2022. Come ormai accade da qualche anno, gli artisti si esibiscono interpretando brani nazionali e internazionali tratti dal repertorio degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta e ai duetti. Tutte le giurie hanno espresso il loro voto sia il pubblico da casa, tramite il televoto, sia la Giuria Demoscopica 1000 e la Giuria della Stampa. Ad affiancare Amadeus nella conduzione c’è stata l’attrice Maria Chiara Giannetta, nota al pubblico per i ruoli di Anna Olivieri in Don Matteo e Blanca Ferrando in Blanca.con Jovanotti e il medley dei loro successi hanno vinto la serata delle cover. Al secondo postocon Il cielo in una stanza e terzo posto per Elisa con What a feeling dalla colonna sonora del film Flashdance. Il premio a ...

