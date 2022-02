Nel cyberspazio la guerra tra Ucraina e Russia è già cominciata? (Di sabato 5 febbraio 2022) AGI - Mentre sale la tensione ai confini tra Russia e Ucraina e si teme un'escalation militare, un'altra guerra tra Mosca e Kiev sembra già in atto nel cyberspazio. La società Swascan del gruppo Tinexta ha rilevato, tramite il suo team SoC e la piattaforma di Threat Intelligence, uno sviluppo nello scenario 'virtuale' del tutto imprevisto. I portavoce di due delle gang di hacker più note e potenti al mondo, LockBit e REvil hanno, infatti, accusato il gestore di Ramp, noto forum del dark web, di essere un informatore al servizio delle forze dell'ordine russe. Non solo, ma anche di aver teso una trappola a REvil (famosa per l'attacco contro l'azienda americana Kaseya) culminata con 14 arresti. Arresti che si inseriscono in un contesto di tensione cha ha visto Kiev, in poche settimane, oggetto di numerosi attacchi che ... Leggi su agi (Di sabato 5 febbraio 2022) AGI - Mentre sale la tensione ai confini trae si teme un'escalation militare, un'altratra Mosca e Kiev sembra già in atto nel. La società Swascan del gruppo Tinexta ha rilevato, tramite il suo team SoC e la piattaforma di Threat Intelligence, uno sviluppo nello scenario 'virtuale' del tutto imprevisto. I portavoce di due delle gang di hacker più note e potenti al mondo, LockBit e REvil hanno, infatti, accusato il gestore di Ramp, noto forum del dark web, di essere un informatore al servizio delle forze dell'ordine russe. Non solo, ma anche di aver teso una trappola a REvil (famosa per l'attacco contro l'azienda americana Kaseya) culminata con 14 arresti. Arresti che si inseriscono in un contesto di tensione cha ha visto Kiev, in poche settimane, oggetto di numerosi attacchi che ...

