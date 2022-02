Napoli, scuola abusiva ai Camaldoli. Filippone rassicura: Al lavoro per evitare l’abbattimento (Di sabato 5 febbraio 2022) “Stiamo cercando di capire se è possibile intervenire utilizzando tutte le vie legalmente plausibili per provare ad evitare l’abbattimento. Stiamo studiando ma purtroppo ogni giorno scopriamo casi nuovi piuttosto complessi che riguardano prevalentemente il patrimonio del Comune”. Lo dice all’Ansa il vicesindaco di Napoli e assessore all’Istruzione, Mia Filippone, in merito alla vicenda – sollevata da Il Mattino – dell’edificio della scuola di via Rotondella ai Camaldoli di proprietà comunale, per cui la Soprintendenza ha richiesto l’abbattimento in quanto abusivo. La scuola si trova nella selva di Chiaiano, area sottoposta a vincolo paesaggistico. “Siamo di fronte a una situazione inverosimile – aggiunge Filippone – il Comune che ha ... Leggi su ildenaro (Di sabato 5 febbraio 2022) “Stiamo cercando di capire se è possibile intervenire utilizzando tutte le vie legalmente plausibili per provare ad. Stiamo studiando ma purtroppo ogni giorno scopriamo casi nuovi piuttosto complessi che riguardano prevalentemente il patrimonio del Comune”. Lo dice all’Ansa il vicesindaco die assessore all’Istruzione, Mia, in merito alla vicenda – sollevata da Il Mattino – dell’edificio delladi via Rotondella aidi proprietà comunale, per cui la Soprintendenza ha richiestoin quanto abusivo. Lasi trova nella selva di Chiaiano, area sottoposta a vincolo paesaggistico. “Siamo di fronte a una situazione inverosimile – aggiunge– il Comune che ha ...

repubblica : Scuola, la denuncia: 'FFp2 con graffette invece di cuciture: inutilizzabili le mascherine inviate dal ministero' [d… - giusmo1 : Quindi il professore che si è dato fuoco a #Rende non è un no-vax. Aspetta il booster, lavora in una scuola del Nor… - fattoquotidiano : Cariche e manganellate contro gli studenti in marcia [di @AGiambart] #alternanzascuolalavoro - Franciscktrue : RT @repubblica: Scuola, la denuncia: 'FFp2 con graffette invece di cuciture: inutilizzabili le mascherine inviate dal ministero' [di Bianca… - _honeyclouds8 : RT @youmadehershine: incrocio per la incrocio scuola guida a napoli -