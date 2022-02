Napoli, "Il panorama più bello del mondo": ma il manifesto pubblicitario mostra il lato B delle ragazze e non il Golfo, è polemica (Di sabato 5 febbraio 2022) Un manifesto pubblicitario apparso nel quartiere di Napoli Posillipo sta scatenando le polemiche. Il maxi cartellone, che pubblicizza i fusò di una ditta partenopea, mostra il lato B di sette ragazze ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 5 febbraio 2022) Unapparso nel quartiere diPosillipo sta scatenando le polemiche. Il maxi cartellone, che pubblicizza i fusò di una ditta partenopea,ilB di sette...

Advertising

IlFattoNisseno : Napoli, “Il panorama più bello del mondo”: ma il manifesto pubblicitario mostra il lato B delle ragazze e non il Go… - Etya73 : RT @SalvatoreMirag7: Nel 79 d.C. l'aspetto del litorale tra Napoli e Sorrento non è difficile da immaginare, essendo un susseguirsi continu… - CarriaggioM : RT @SalvatoreMirag7: Nel 79 d.C. l'aspetto del litorale tra Napoli e Sorrento non è difficile da immaginare, essendo un susseguirsi continu… - nhhotelsit : Messagi d'amore nella camera più spettacolare d'Italia, quella al 30° piano del nostro NH #Napoli Panorama… - xmaflex : RT @SalvatoreMirag7: Nel 79 d.C. l'aspetto del litorale tra Napoli e Sorrento non è difficile da immaginare, essendo un susseguirsi continu… -