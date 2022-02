Musei gratis a Roma domenica 6 febbraio 2022: come prenotare, orari e info utili (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma è un museo a cielo aperto e domani, domenica 6 febbraio, ci sarà un’occasione da non perdere per chi può e ha voglia di trascorrere una giornata diversa, all’insegna dell’arte e della cultura. Sì, perché è possibile per tutti i visitatori – residenti e non a Roma – accedere gratuitamente ai Musei civici, all’area archeologica del Circo Massimo e dei Fori Imperiali e, inoltre, anche al Mausoleo di Augusto (prenotazione obbligatoria www.mausoleodiaugusto.it). La prenotazione, si legge sul sito ufficiale dei Musei Capitolini, per tutti gli altri Musei (che saranno gratuiti) è obbligatoria solo per i gruppi di visitatori e bisognerà contattare, entro sabato 5 febbraio, lo 060608. Musei gratis a Roma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 5 febbraio 2022)è un museo a cielo aperto e domani,, ci sarà un’occasione da non perdere per chi può e ha voglia di trascorrere una giornata diversa, all’insegna dell’arte e della cultura. Sì, perché è possibile per tutti i visitatori – residenti e non a– accedere gratuitamente aicivici, all’area archeologica del Circo Massimo e dei Fori Imperiali e, inoltre, anche al Mausoleo di Augusto (prenotazione obbligatoria www.mausoleodiaugusto.it). La prenotazione, si legge sul sito ufficiale deiCapitolini, per tutti gli altri(che saranno gratuiti) è obbligatoria solo per i gruppi di visitatori e bisognerà contattare, entro sabato 5, lo 060608....

Advertising

CorriereCitta : Musei gratis a Roma domenica 6 febbraio 2022: come prenotare, orari e info utili - MagTua : #TuaCityMag #Weekend #Domenica #6febbraio a #Roma #mostre e #musei #gratis cosa vedere @culture_roma @SaiCheARoma… - cittametrobo : ?? #Musei Domani si entra gratis al MUV di Castenaso, ai Musei Civici di Imola c'è la mostra 'Beyond the Comedy', a… - Trentin0 : Tornano dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia, le domeniche gratis al museo in Trentino: si comincia domani - TgrRaiTrentino : Domani, domenica, musei gratis anche in #Trentino. Necessario il #greenpass rafforzato. -