Moviola Inter Milan | l’episodio chiave del match

(Di sabato 5 febbraio 2022)arbitraledelvalido per la 24ª giornata di Serie A 2021/22:delladeltra, valido per la 24ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Guida, al VAR Mazzoleni.DELPrimo episodio al 10?; Dumfries trova il gol con un perentorio colpo di testa su cross di Perisic ma è proprio il croato a trovarsi in posizione irregolare sul suggerimento di Dzeko; decisione corretta. CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

infoitsport : Serie A – Derby Inter-Milan: la partita alla moviola | LIVE NEWS - cmdotcom : #InterMilan, la MOVIOLA LIVE: annullato il gol di #Dumfries. - gilnar76 : Moviola Inter #Milan: ecco tutti gli episodi del match #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - PianetaMilan : #SerieA – #Derby #InterMilan: la partita alla moviola | LIVE NEWS #ACMilan #Milan #SempreMilan - crm1096 : Moviola Inter Juve Supercoppa: gli episodi dubbi del match Ammonito Bernardeschi 43esimo ?@ASRomaMe? …prima di par… -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Inter

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/22:Milan L'episodio chiave delladel match trae Milan, valido per la 24ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l'arbitro Guida, al VAR Mazzoleni. L'EPISODIO CHIAVE ...... il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Milan: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Meazza,e Milan si affrontano nel match valido per ...Proteste da parte di Inzaghi dopo un contatto Theo Hernandez-Dumfries. In precedenza rete annullata all'olandese per offside. Dopo la sosta delle Nazionali, la Serie A riparte con una delle gare più ...In attacco ci saranno Lautaro e Dzeko con Perisic e Dumfries sulle corsie esterne. (fcinter1908) CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA DEL DERBY INTER-MILAN. Derby Inter-Milan: la diretta della partita. 15 ...