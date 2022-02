Moviola Fiorentina Lazio | l’episodio chiave del match

(Di sabato 5 febbraio 2022)arbitraledelvalido per la 24ª giornata di Serie A 2021/22:delladeltra, valido per la 24ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Orsato.DELIn aggiornamento CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

zazoomblog : Fiorentina Lazio LIVE: sintesi moviola tabellino e cronaca del match - #Fiorentina #Lazio #LIVE: #sintesi -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Fiorentina

... il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Lazio: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Franchi,e Lazio si affrontano nel match ...Episodio dain Roma - Genoa. Gol annullato a Zaniolo per un precedente presunto fallo di Tammy Abraham, ... al monitor non fa come in- Inter e decide di annullare la rete tra le ...Inter-Milan, la MOVIOLA LIVE: annullato un gol a Dumfries. Proteste nerazzurre sul pari di Giroud. Rosso a uno dei collaboratori di Pioli del 05/02/2022 alle 19:40 Inter-Milan, calcio d'inizio ore 18 ...Grazie, Carlitos. Chi ti ha avuto al fantacalcio sa cosa vuol dire. Carlos Tevez: una garanzia. Per due anni, sempre ad altissimi livelli. Pochissime partite storte, tante magie e ...