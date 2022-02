Mourinho: «Zaniolo ha detto “Che cazzo fischi?”. Ibra, Chiellini o Lautaro sarebbero stati espulsi?» (Di sabato 5 febbraio 2022) In conferenza stampa, dopo Roma-Genoa, José Mourinho è tornato sull’episodio del gol annullato a Zaniolo ma anche sulla conseguente espulsione del talento della squadra giallorossa, che nell’azione successiva ha detto qualcosa all’arbitro Abisso, che l’ha immediatamente espulso. Le sue dichiarazioni sono state riportate da vocegiallorossa.it. Ho parlato anche con l’arbitro, perché nella mia opinione ha sbagliato l’arbitro. Tu pensi che se Zaniolo giocasse nell’Inter, nella Juventus o nel Milan si sarebbe verificata la stessa situazione? Non gli fischiano un rigore per tutta la stagione, non fischiano mai fallo su di lui, succede in tutte le partite, e appena apre la bocca viene ammonito. Nicolò ha già 7-8 cartellini gialli e 2 rossi. Parliamo di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 5 febbraio 2022) In conferenza stampa, dopo Roma-Genoa, Joséè tornato sull’episodio del gol annullato ama anche sulla conseguenteone del talento della squadra giallorossa, che nell’azione successiva haqualcosa all’arbitro Abisso, che l’ha immediatamente espulso. Le sue dichiarazioni sono state riportate da vocegiallorossa.it. Ho parlato anche con l’arbitro, perché nella mia opinione ha sbagliato l’arbitro. Tu pensi che segiocasse nell’Inter, nella Juventus o nel Milan si sarebbe verificata la stessa situazione? Non gliano un rigore per tutta la stagione, nonano mai fallo su di lui, succede in tutte le partite, e appena apre la bocca viene ammonito. Nicolò ha già 7-8 cartellini gialli e 2 rossi. Parliamo di ...

