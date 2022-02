Morto il biologo no-vax Franco Trinca: era ricoverato per Covid (Di sabato 5 febbraio 2022) Era convinto che il Covid si potesse curare con gli integratori, farmaci come l’idrossiclorochina, flavonoidi e vitamica C, somministrati a domicilio. Niente vaccino, con il siero che secondo lui conteneva grafene. Eppure, Franco Trinca, noto biologo no-vax, ieri è Morto, non è riuscito a vincere la sua battaglia contro il virus. Proprio lui che, durante la trasmissione di Rete 4 Dritto e Rovescio, aveva sostenuto di non essersi vaccinato perché certo di avere un buon sistema immunitario. Che, invece, ieri non ha retto. "Ecco perché contesto i vaccini" Il Dott. Trinca, biologo no vax a #Drittoerovescio pic.twitter.com/XS2CRg4dBV — Dritto e rovescio (@Drittorovescio ) September 30, 2021 Morto il biologo no vax ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 5 febbraio 2022) Era convinto che ilsi potesse curare con gli integratori, farmaci come l’idrossiclorochina, flavonoidi e vitamica C, somministrati a domicilio. Niente vaccino, con il siero che secondo lui conteneva grafene. Eppure,, notono-vax, ieri è, non è riuscito a vincere la sua battaglia contro il virus. Proprio lui che, durante la trasmissione di Rete 4 Dritto e Rovescio, aveva sostenuto di non essersi vaccinato perché certo di avere un buon sistema immunitario. Che, invece, ieri non ha retto. "Ecco perché contesto i vaccini" Il Dott.no vax a #Drittoerovescio pic.twitter.com/XS2CRg4dBV — Dritto e rovescio (@Drittorovescio ) September 30, 2021ilno vax ...

