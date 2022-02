Montpellier | sorpresa Ymer | sfida Zverev per la finale live in tv dalle 15

(Di sabato 5 febbraio 2022) Alexanderresta in corsa per il titolo a, ATP 250 per il secondo anno consecutivo senza giocatori francesi in semi. Il numero 3 del mondo sfiderà lo svedese Mikael, ...

Anche perché Zverev, che aha trionfato nel 2017, arriva sull'onda di un 6 - 1 6 - 0 in cinquanta minuti a Adrian Mannarino che non ha bisogno di molti commenti. "A volte le partite vanno ......00 Celta - Osasuna 2 - 0 21:00 Barcellona - Rayo Vallecano 21:30 Valencia - Siviglia 1 - 1 CALCIO - LIGUE 1 19:00 Clermont - Strasburgo 0 - 2 19:00 Lille - Lorient 3 - 1 19:00- Troyes 0 -...Alexander Zverev resta in corsa per il titolo a Montpellier, ATP 250 per il secondo anno consecutivo senza giocatori francesi in semifinale. Il numero 3 del mondo sfiderà lo svedese Mikael Ymer ...Aveva già traballato negli ottavi contro Carballes Baena, stavolta non ha potuto salvarsi Lorenzo Sonego contro l’esperto spagnolo Albert Ramos Vinolas che lo ha eliminato in 2 set molto lottati ...