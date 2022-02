Monica Vitti | folla in Piazza del Popolo per i funerali dell’attrice | il lungo applauso all’uscita del feretro

(Di sabato 5 febbraio 2022) Unha accolto adel, a Roma, ildidalla Chiesa degli Artisti dove si è celebrato il funerale. Roma si è stretta attorno all’icona del cinema italiano molto amata dalla sua città. La celebrazione delle esequie è stata aperta all’amica storica, la costumista Nicoletta Ercoli. Ma sono stati tanti i colleghi e gli amici che hanno voluto rendere l’ultimo omaggio alla, scomparsa martedì 2 febbraio all’età di 90 anni.” La gente vuole bene aperché è stata una persona semplice, che non ha mai amato il potere, ma ha avuto soltanto tanta passione. Lei era bella, non aveva ...

Si sono concluse in un clima di grande commozione le esequie dia Roma; presenti fra gli altri oltre al compagno Roberto Russo, anche il sindaco di Roma Roberto Gualtier, Marita Laurito e l'ex sindaco e cinefilo Walter Veltroni, amico di famiglia ...Roma, 5 febbraio 2022 " Sono state le lacrime, dopo le parole accorate di Walter Veltroni, le immagini più belle che rimarranno i funerali di, in una giornata scandita da momenti intensi e toccanti. "Ava una gratitudine integrale per averci fatto pensare, dolere, sognare, ridere, sorridere, condividere. E lo ha ...Roma, 5 feb. (askanews) - Si sono concluse in un clima di grande commozione le esequie di Monica Vitti a Roma; presenti fra gli altri oltre al compagno Roberto Russo, anche il sindaco di Roma ...Funerali Monica Vitti, l’omaggio di Veltroni: “Rappresentava l’ironia e la malinconia dei romani” L’ex sindaco di Roma, Walter Veltroni, ai funerali di Monica Vitti: “Monica amava Roma che l’ha molto ...