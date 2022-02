Monica Vitti | da Giancarlo Giannini a Lina Sastri | al funerale dell' attrice | grande commozione

(Di sabato 5 febbraio 2022) Nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, a Roma, si è tenuto ildi, dove erano presenti anchee costantealdi, dove tanta gente comune e volti del cinema eo spettacolo, tra cui, hanno detto addio all'indimenticabileitaliana, scomparsa questa settimana a 90 anni, dopo una lunga malattia degenerativa. Nel primo pomeriggio di sabato 5 febbraio, i canali Rai hanno trasmesso in diretta i funerali di...

Roma, 5 febbraio 2022 " Sono state le lacrime, dopo le parole accorate di Walter Veltroni, le immagini più belle che rimarranno i funerali di, in una giornata scandita da momenti intensi e toccanti. "Ava una gratitudine integrale per averci fatto pensare, dolere, sognare, ridere, sorridere, condividere. E lo ha ...Un lungo applauso ha accolto l'arrivo in Piazza del Popolo del carro funebre, scortato da agenti della Polizia Municipale con il feretro di, per i funerali alla Chiesa degli Artisti . Ad aspettarlo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri assieme a una platea di fan. Tra il calore di tanta gente che segue la cerimonia sul ...Questo amore è il cuore del funerale di Monica Vitti nella Chiesa degli Artisti a Roma, in piazza del Popolo a pochi passi da dove ha vissuto per gran parte della sua vita compresi gli ultimi ...Sabato, 5 febbraio 2022 Home > aiTv > Eleonora Giorgi ricorda Monica Vitti: "è stata la pioniera" Roma, 5 feb. (askanews) - "Bionda, comica, carina, quello che era impossibile prima di lei. Io le devo ...