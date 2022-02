Milito non ha dubbi: “Sarà lui a decidere il derby!” (Di sabato 5 febbraio 2022) Milito, storico attaccante dell’Inter di Mourinho ed eroe del Triplete, non poteva non dire la sua sul derby di Milano, in programma alle 18:00 di questo pomeriggio. Il principe ha detto la sua sul match alla Gazzetta dello Sport, individuando in un calciatore il possibile protagonista dell’incontro. Lautaro-Martinez-Inter Il giocatore in questione è Lautaro Martinez, queste le parole di Diego Milito: “Spero e penso Lautaro. Detto che la forza dell’Inter fin qui si è vista più che altro nel gioco di squadra e Inzaghi farà bene a insistere su questo aspetto, credo che il Toro sia in un grande momento. È in salute, ha il morale alle stelle dopo le prestazioni con l’Argentina e questo cancella la stanchezza, fidatevi. Farà un grande derby”. Leggi su rompipallone (Di sabato 5 febbraio 2022), storico attaccante dell’Inter di Mourinho ed eroe del Triplete, non poteva non dire la sua sul derby di Milano, in programma alle 18:00 di questo pomeriggio. Il principe ha detto la sua sul match alla Gazzetta dello Sport, individuando in un calciatore il possibile protagonista dell’incontro. Lautaro-Martinez-Inter Il giocatore in questione è Lautaro Martinez, queste le parole di Diego: “Spero e penso Lautaro. Detto che la forza dell’Inter fin qui si è vista più che altro nel gioco di squadra e Inzaghi farà bene a insistere su questo aspetto, credo che il Toro sia in un grande momento. È in salute, ha il morale alle stelle dopo le prestazioni con l’Argentina e questo cancella la stanchezza, fidatevi. Farà un grande derby”.

