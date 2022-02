Milano, Scambio Con La Roma: Lo Ha Chiesto Pioli (Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News La dirigenza rossonera è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione, e sta valutando diverse possibilità. Tra questi c'è anche la Roma, che potrebbe essere coinvolta in una trattativa per portare in rossonero alcuni suoi giocatori. Il Milan cerca un centrocampista per rafforzare la rosa per la prossima stagione. Tra i giocatori che piacciono ai rossoneri c'è Jordan Veretout, centrocampista francese della Roma. Veretout è migliorato molto negli ultimi anni e riesce a mescolare dinamismo e tecnica in una combinazione che si adatta a qualsiasi grande giocatore. I rossoneri lo tengono d'occhio da tempo, con Stefano Pioli che lo conosce bene e che vorrebbe davvero un possibile accordo. Il giocatore piace però anche a Josè Mourinho, che potrebbe decidere di scommettere su di lui per rafforzare il proprio centrocampo. ... Leggi su goalnews (Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News La dirigenza rossonera è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione, e sta valutando diverse possibilità. Tra questi c'è anche la, che potrebbe essere coinvolta in una trattativa per portare in rossonero alcuni suoi giocatori. Il Milan cerca un centrocampista per rafforzare la rosa per la prossima stagione. Tra i giocatori che piacciono ai rossoneri c'è Jordan Veretout, centrocampista francese della. Veretout è migliorato molto negli ultimi anni e riesce a mescolare dinamismo e tecnica in una combinazione che si adatta a qualsiasi grande giocatore. I rossoneri lo tengono d'occhio da tempo, con Stefanoche lo conosce bene e che vorrebbe davvero un possibile accordo. Il giocatore piace però anche a Josè Mourinho, che potrebbe decidere di scommettere su di lui per rafforzare il proprio centrocampo. ...

