Milano: impiegati Poste rubano soldi destinati a solidarietà, sottratti 350mila euro

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - La polizia di Stato e la polizia locale di Milano hanno eseguito un'ordinanza nei confronti di sette persone ritenute responsabili del furto di valuta straniera provenienti da paesi dell'estremo Oriente, in particolare dal Giappone. Due uomini di 46 e 51 anni e una donna di 40, con i due complici di 46 e 55 anni, sono stati sottoposti dal gip di Milano all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e all'obbligo di permanenza nel comune di residenza con divieto di allontanamento dall'abitazione per le accuse di furto pluriaggravato e riciclaggio. Un altro 45enne e una 40enne sono invece indagati. Le indagini svolte dall'Ufficio polizia di frontiera aerea dell'aeroporto di Linate e dal Nucleo reati predatori della polizia locale "hanno evidenziato come tre impiegati delle Poste e quattro loro complici abbiano, nel corso degli anni, sottratto ingenti somme di denaro destinate a opere di solidarietà".

Milano: impiegati Poste rubano soldi destinati a solidarietà, sottratti 350mila euro (2)

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Le indagini svolte dall'Ufficio polizia di frontiera aerea dell'aeroporto di Linate e dal Nucleo reati predatori della polizia locale "hanno evidenziato come tre impiegati delle Poste e quattro loro complici abbiano, nel corso degli anni, sottratto ingenti somme di denaro".

MILANO LINATE, FURTI PER 350MILA EURO IN VALUTA ESTERA GIUNTI VIA POSTA: SETTE INDAGATI

Milano, 5 febbraio 2022 – La Polizia Locale e la Polizia di Frontiera Aerea dell'aeroporto di Linate hanno evidenziato come tre impiegati delle Poste e quattro loro complici abbiano sottratto valuta estera per un totale di circa 350mila euro.

