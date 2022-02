Milano: impiegati Poste rubano soldi destinati a solidarietà, sottratti 350mila euro (2) (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) - Gli accertamenti iniziali hanno portato a individuare quel cliente in un dipendente di Poste Italiane addetto allo smistamento dei sacchi di corrispondenza proprio nel centro di Linate. L'attività investigativa ha consentito di accertare come gli ingenti cambi coinvolgessero anche altre persone: grazie anche alle riprese video all'interno dell'ufficio di smistamento postale, gli investigatori "sono riusciti a ricostruire tanto il modus operandi quanto il coinvolgimento di altri impiegati". All'interno del centro smistamento, gli addetti coinvolti nei furti erano 'maestri' nella individuazione delle buste contenenti valuta estera. Tali buste venivano prima nascoste, ad esempio sotto i vestiti, e poi riPoste negli zaini al fine di uscire in tutta sicurezza dal luogo di lavoro senza essere notati dagli altri colleghi, per ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) - Gli accertamenti iniziali hanno portato a individuare quel cliente in un dipendente diItaliane addetto allo smistamento dei sacchi di corrispondenza proprio nel centro di Linate. L'attività investigativa ha consentito di accertare come gli ingenti cambi coinvolgessero anche altre persone: grazie anche alle riprese video all'interno dell'ufficio di smistamento postale, gli investigatori "sono riusciti a ricostruire tanto il modus operandi quanto il coinvolgimento di altri". All'interno del centro smistamento, gli addetti coinvolti nei furti erano 'maestri' nella individuazione delle buste contenenti valuta estera. Tali buste venivano prima nascoste, ad esempio sotto i vestiti, e poi rinegli zaini al fine di uscire in tutta sicurezza dal luogo di lavoro senza essere notati dagli altri colleghi, per ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano impiegati Milano, città a misura di animale ... del benessere e della dignità degli animali impiegati in qualsiasi attività di spettacolo. Tra i fattori che hanno consentito a Milano di salire sul gradino più alto di questa classifica c'è anche ...

Knights Legnano, trasferta insidiosa sul parquet della Riso Scotti Pavia Rotazione rimaneggiate e solo 7 giocatori impiegati, ma ciò che sta mostrando il classe 2001 di formazione varesina fa pensare ad un prospetto che può salire di categoria nelle prossime stagioni. ...

