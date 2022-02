Milan, Tonali esulta per il derby vinto: 'Brividi' FOTO (Di sabato 5 febbraio 2022) Attraverso il suo profilo instagram il centrocampista del Milan, Sandro Tonali, ha voluto commentare così la vittoria sull'Inter... Leggi su calciomercato (Di sabato 5 febbraio 2022) Attraverso il suo profilo instagram il centrocampista del, Sandro, ha voluto commentare così la vittoria sull'Inter...

Advertising

AntoVitiello : Mike #Maignan ha tenuto il #Milan in partita con interventi straordinari. Portiere eccellente. #Tonali non ha mai m… - gilnar76 : Siparietto Brahim Diaz Tonali: ecco cosa è successo #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - clarence_von : RT @AntoVitiello: Mike #Maignan ha tenuto il #Milan in partita con interventi straordinari. Portiere eccellente. #Tonali non ha mai mollato… - Milannews24_com : Siparietto #BrahimDiaz - #Tonali - i_am_kaura : RT @AntoVitiello: Mike #Maignan ha tenuto il #Milan in partita con interventi straordinari. Portiere eccellente. #Tonali non ha mai mollato… -